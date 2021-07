Se billedserie Byens bryghus siden 1840. Foto: Philip Horup

Guide: Tag på værtshus som værftarbejderne gjorde det

Selvom Helsingør Skibsværft ikke buldrer derudaf mere, findes mange af de populære værtshuse fra dengang stadig rundt om i byen

Helsingør - 21. juli 2021

Fra værftshallen til værtshuset.

Der bliver stadig tyllet masser af Wiibroe hver eneste dag rundt omkring på de helsingoranske værtshuse.

Men det er ikke længere hærdebrede værftsarbejdere fra Helsingør Skibsværft, der tyller dem. Helsingør Skibsværft lukkede i 1983, og værftets eksistens endte med at udgøre en epoke i Helsingørs historie. Ligesom postnummeret arbejdede der i storhedstiden over 3000 værftsarbejdere på havnen, hvor de dag ind og dag ud byggede kæmpestore skibe og en masse andre maskiner.

Der blev ikke ligefrem bygget med letvægtsmaterialer - i særdeleshed ikke de første år - og det var et slidsomt arbejde, som krævede mere end almindeligt veludviklede overarme.

Så der var ikke noget til at sige til det, hvis værftsarbejderne gik hen og blev lidt tørstige efter en 12 timers lang arbejdsdag i diverse skidt og røg. Og værftsarbejderne skulle selvsagt ikke gå langt fra porten i Allégade, før de ramte et af byens på et tidspunkt 31 værtshuse.

Faktisk eksisterer mange af de historiske udskænkningssteder stadigvæk i dag, så derfor er det muligt at gå på vaskeægte værftsarbejder-pubcrawl!

Husk øgenavnene Hvis man er så heldig at kende en tidligere værftsarbejder, er det selvfølgelig oplagt at lade ham lede vejen rundt på værtshusbesøgene. Ellers kan man nøjes med det næstbedste, og det er velsagtens en tur med byens lokale historiefortæller André Andersen, som i flere år har holdt byvandringer rundt i Helsingør, og som har et indgående kendskab til værftstiden. Noget af det vigtigste i forhold til at skabe en autentisk værftsarbejder-bytur er at bestille Wiibroe og masser af dem, siger André Andersen.

- Hvis du har et ønske om at falde i snak med andre på stederne, skal du huske og bestille en Wiibroe, så duer det ikke, at du bestiller en Carlsberg eller noget, slår han fast.

Så er det på plads, og før I bevæger jer ud på rundturen, er det også en rigtig god ide at få selskabets øgenavne på plads.

Værftsarbejderne blev sjældent kaldt ved deres rigtige navn, da der var utrolig mange øgenavne i omløb, som endda kunne skifte løbende alt efter den enkelte værftsarbejders udskejelser. Så efterhånden som pubcrawlen udvikler sig, kan det være øgenavnene skal ændre sig, men til en start er her lidt inspiration hentet fra gemmerne af André Andersen:

- Høstakken, Banjo, Kraftstejleme, Hunden, Champagnegaloppen.

Drik gammelt Nu er I efterhånden klar til at tage afsted i jeres kedeldragter, og derfor er det naturligvis på plads med nogle lokationer. Generelt er der stadig en del originale værtshuse i byens historiske bydel, og kun 200 meter fra værftet ligger Håndværkeren, og herfra er der kun tættere og tættere mellem stederne. Det er et must at besøge de gamle Cafe Valdemar, Hold-An, Axelhus Bodega og Borgerkroen, og vi kunne blive ved, men mon ikke det er en god ide at tage den lidt med ro. I hvert fald blev de rigtige værftsarbejderne trukket i løn, hvis de mødte for sent ind på arbejdet dagen efter, så der er ingen grund til at drikke sig helt fra sans og samling.

Når der skal betales for øllene, skal der naturligvis betales med kontanter. Lønnen blev udbetalt i hånden, så brug gerne de gode gammeldags betalingsmidler, mønter og sedler, når der skal afregnes for de våde varer.

- Så hang der en halvtredser på væggen, så værtshuset kunne få sin betaling, hvis nu folk faldt i søvn i deres brandert, siger André Andersen om datidens betalingsaftaler.

Holder fast i øllen Sidst, men ikke mindst gælder det om at glæde sig over, hvor let det i det hele taget er at gå på værtshus, hvis vi nu ser bort fra corona-passet. For værftsarbejderne havde det nemlig væsentlig sværere. André Andersen fortæller, at der fra ledelsens side blev holdt rigtig godt øje med, at værftsarbejderne ikke smuttede ned i byen før tid.

Med tiden fik værftsarbejderne dog mere og mere at skulle have sagt, da de over årene fik både tillidsmænd og forbedrede lønvilkår. I 2017 var der en tvist mellem Helsingør Kommune og en flok tidligere værftsarbejdere. De pensionerede værftsarbejdere hjalp til med frivilligt arbejde omkring værftet, og her var det kultur, at de gerne fik en lille øl til arbejdet. Men nu ville Helsingør Kommune ikke kendes ved øl-nyderiet længere - en klar forringelse af arbejdsvilkårene som værftsarbejderne så det, og de gik straks i protest med varsel om at trække sig tilbage. Optrinnet beviste endnu engang, at værftsarbejdere er standhaftige folk, og at båndet mellem værftsarbejderne og en kold pilsner den dag i dag stadig er ganske stærkt.

I den ånd gælder det altså om at råbe op, hvis afrydderen prøver at fjerne jeres drikkevarer, før de er tømt til sidste dråbe. Skål og god tur!

André Andersen holder byvandring om emnet den 22. juli. Det er godt nok uden øl undervejs - til gengæld er der mange historier.