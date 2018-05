Gudstjeneste med fuglefløjt

Der er en helt særlig stemning, når der holdes gudstjeneste i det fri. Det kan man opleve 2. pinsedag mandag 21. maj klokken 10, når Egebæksvang, Sthens og Mørdrup kirker nu holder skovgudstjeneste. Gudstjenesten afholdes i grusgraven lige ind i skoven bag Egebæksvang kirke. Præster og personalet fra begge kirker medvirker for at skabe en anderledes og spændende gudstjeneste for hele familien - også børnene. Som ved alle gudstjenester vil der bliver stor mulighed for at synge. Og det er en helt særlig oplevelse at synge de kendte pinse- og forårssalmer omgivet af den ny udsprungne skov. Alle tre kirkers kor medvirker for at støtte salmesangen.