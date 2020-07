Groft hærværk: Drenge hærgede på skrotplads

Seks drenge i alderen 12 til 15 år fra Snekkersten, Ålsgårde og Helsingør blev torsdag eftermiddag mellem klokken 17.00 og 18.00 taget for at begå groft hærværk ved at knuse ruder på flere biler på Øernes Auto på H.P.Christensensvej i Helsingør, oplyser Nordsjællands Politi.

To af drengene blev sigtet for groft hærværk, mens de øvrige fire var for unge til at blive sigtet. For alle drengene gælder det dog, at både deres forældre og de sociale myndigheder er blevet orienteret om sagen.