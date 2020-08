Grønt lys: Nyt busnet er på vej i høring

Det ganske opsigtsvækkende forslag om en storstilet omlægning af kommunens busnet med fokus på en lang A bus-linje, som skal betjene blandt andet Vapnagaard, Prøvestenscentret og stationerne i Helsingør, Snekkersten og Espergærde, blev i alle tilfælde ikke afvist, da det første gang blev politisk behandlet på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget, fremgår det af referatet. Således stemte alle for, at forslaget, der er udarbejdet af det regionale trafikselskab Movia og kommunens Center for By.,Land og Vand, bliver sendt videre ud i en offentlig høring efter budgetforhandlingerne. At sagen skal vente på resultatet af budgetforhandlinger skyldes, at en forudsætning for projektet er, at der skal anlægges syv nye bustoppesteder på Borgmester P. Christensens Vej, der går udenom boligområdet Vapnagaard. Det skal nemlig gøre plads kørsel med busser i begge køreretninger. Investeringen er anslået til at koste mellem 3 og 4 millioner kroner.

By-, Plan- og Miljøudvalget har indtil videre ikke sagt stop for planerne om et helt ny busnet koncentreret om en udvidet A bus-linje. Forslaget er på vej i høring.

