Grønt lys: Bevaringsværdigt træ fældes

Et gammel asketræ er i vejen for byggeriet af en række nye boliger ved Petersborg på Nordre Strandvej. Selvom det er vurderet som et bevaringsværdigt træ har et enigt By-, Plan og Miljøudvalg i sidste uge besluttet, at det nu må fældes.

- Det var et helt enigt udvalg, som har valgt at give tilladelse til at fælde træet. Det er kun ét træ ud af mange gamle træer på højen, som vi har givet tilladelse til. Derudover bliver der plantet 21 andre træer som en kompensation, siger formand Christian Holm Donatzky (R).