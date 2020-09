Det er busserne som her på billedet, der i fremtiden vil køre på brint eller el i byen. Foto: Allan Nørregaard

Grønne busser indtager byen i 2023

Det var et uenigt byråd, der stemte om kommunen skulle tilslutte sig et klimasamarbejde om grøn kollektiv trafik, men et rødt flertal endte med at gøre samarbejdet til en realitet.

Helsingør - 29. september 2020

Det skal være grønne bybusser der fylder bybilledet i 2023, ligesom 75 procent af alle kommunale biler skal være baseret på el eller brint i 2030. Det blev facit ved seneste byrådsmøde, da et uenigt byråd stemte om kommunen skulle tilslutte sig et klimasamarbejde om grøn kollektiv grafik. En aftale som kommunen endte med at forpligte sig til grundet et rødt flertal på 13 mandater. Dette er på trods af, at der endnu ikke er overblik over de endelige udgifter ved samarbejdsaftalen.

Anledningen til afstemningen om klimasamarbejdet har været, at regeringen, med transportminister Benny Engelbrecht i spidsen, har opfordret alle landets kommuner til at tilslutte sig klimasamarbejdet om grøn kollektiv trafik. Et samarbejde der allerede tæller mere end en håndfuld af landets største kommuner, herunder kommunerne i København, Aarhus og Odense, der alle indgik en aftale med regeringen den 25. juni i år.

Grønne kommunebiler Foruden de grønne bybusser, der skal køre på el eller brint og derfor kan kategoriseres som nulemissionsbusser, vil Helsingør Kommune ligeledes løbende afklare med nabokommunerne om mulighederne for CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i kommende udbud af tværkommunale busser. Derudover skal busserne på lokale åbne ruter ligeså være enten CO2-neutrale eller nulemissionsbusser på biogas, biodiesel, el eller brint. Her er skolebusser dog undtaget. Afslutningsvis er den oprindelige målsætning fra klima og bæredygtighedsplanen fra december 2019 blevet ændret. Hvor målsætningen før lød på, at 50 procent af kommunens køretøjer i 2030 skal være baseret på el eller brint, lyder målsætningen nu, at 75 procent af kommunens køretøjer skal være baseret på el eller brint i 2030.

Tæt afstemning Forslaget om klimasamarbejdet blev taget op foran et samlet byråd, hvor De Konservative foreslog, at aftalen skal være med det forbehold, at det kan holdes inden for klimapuljens budget. Dette blev dog forkastet, hvor 13 stemte mod De Konservatives foreslåede ændring, mens 11 stemte for. Efterfølgende blev forslaget om klimasamarbejdet godkendt med 13 stemmer for, 11 imod. Her var det De Radikale, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Lokaldemokraterne der gav flertal til forpligtelsen til klimasamarbejdet, mens De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.