Lørdag er der fokus på at køre grønt, og man kan blandt andet høre om el-biler og ladestandere.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Grøn dag: Tag gratis med otte buslinjer hele lørdagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grøn dag: Tag gratis med otte buslinjer hele lørdagen

Prøv en elbil og kør gratis med bussen på lørdag.

Helsingør - 14. september 2021 kl. 15:45 Kontakt redaktionen

På lørdag kan man på pladsen foran Kulturværftet møde elbileksperter, prøve en elbil, køre gratis med bus og høre mere om, hvad overgangen til elbil indebærer.

Copenhagen Electric under Region H og elbilforeningen FDEL inviterer nemlig for tredje gang til Kør Grønt-dag. Og i år er Helsingør Kommune kommet med på listen over kommuner, der får besøg af det grønne initiativ.

Mellem klokken 10 og 15 kan borgerne møde den fuldelektriske bil, tale med elbileksperter og elbilsejere, prøvekøre elbiler og generelt opnå et bedre kendskab til elbilen og de lademuligheder, der findes - for i sidste ende, bevæbnet med kvalificeret viden, at overveje skiftet til elbil.

- Mange gør sig tanker om at skifte til elbil, men tør måske ikke tage springet. Kør Grønt-dagen skal være med til at sætte skub i salget af elbiler, så vi kan få reduceret CO2-udledningen i persontransporten, siger Gitte Larsen, der er klimakoordinator i Helsingør Kommune.

Det glæder borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær, at Kør Grønt i år også kommer forbi Helsingør:

Jeg er rigtig glad for, at vi får besøg af Kør Grønt-kampagnen netop nu.

- Lige før sommerferien godkendte Byrådet en ny strategi for udvikling af ladestandere i kommunen, da vi ved at omstilling af transportsektoren er helt afgørende for, at vi får reduceret vores klimapåvirkning. Udviklingen inden for elbiler går meget hurtigt lige nu, og det her er en rigtig god mulighed for at blive opdateret på området, siger borgmesteren.

Foruden Helsingør kommer Kør Grønt i løbet af sensommeren til både Hillerød, Roskilde og Køge.

På Kør Grønt-dagen kan man komme gratis med bussen på følgende buslinjer: 340, 345, 347, 801A, 802, 803, 840, 841

Man kan vinde en elbil i op til 14 dage, deltage i aktiviteter for hele familien bl.a. en familie-quiz, og prøvekøre bilmærkerne: Aiways, Kia, MG, Nissan, Mercedes, Polestar, Renault, Skoda, VW. Ladeoperatøren E.ON Drive vil også være til stede.

Infomøder Boligforeninger og virksomheder har en afgørende betydning, når det gælder muligheden for at få opladet sin elbil. Boligforeningerne og virksomheder er derfor udpeget som centrale samarbejdspartnere for kommunen i forbindelse med udvikling af ladeinfrastrukturen i Helsingør Kommune.

Informationsmøderne har til formål at forberede lokale virksomheder og boligforeninger på processen at vælge den bedst egnede løsning. I Helsingør afholdes informationsmøderne den 22. og 23. september.