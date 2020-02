Mary og Sofie er gammel dansk landrace. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Grisebasserne Mary og Sofie rykker udendørs

Helsingør - 19. februar 2020 kl. 20:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. marts klokken 10.30 på årets første forårsdag inviterer Flynderupgård-museet til grisefernisering. Museets gæster vil her få mulighed for at opleve de gamle danske landracegrise i deres rette element - som en integreret del af det levende kulturlandskab på Flynderupgård.

Ferniseringens stjerner - Mary og Sofie - er nu flyttet ud i nyetableret udendørs grisefold. De begejstrede søer har de sidste to år taget vel imod museets mange gæster i stalden, og med deres nye udeliv inviterer de nu også gæsterne tættere på grisenes naturlige liv og autentiske adfærd.

Planlægning, design, konstruktion og veterinær godkendelse af indhegningen har krævet tid, tanker og engagerede sjæle med passion for kulturhistorien. På dagen vil der være rig mulighed for at snakke med teamet bag projektet, og høre nærmere om hegnshistorik og arbejdet med de bevaringværdige landgrise.

Alle er inviteret, når grisene bydes velkommen ud i kulturlandskabet.

Flynderupgårdmuseet byder på et glas hyldeblomstsaft, og der vil være mulighed for at købe kaffe og the. Det koster ikke noget at deltage i arrangementet.