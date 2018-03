Gravid borgmester opfordres til abort

Den lille ny kommer til verden til september, og dermed bliver Lauge, som netop er fyldt to år, storebror.

Benedikte Kiær har aldrig lagt skjul på, at hun har haft store problemer med at blive gravid, og at hun har haft talrige spontane aborter. Hun havde faktisk opgivet selv at få børn og i stedet adoptere, da hun for godt to år siden blev gravid med Lauge.

Men det er tilsyneladende ikke alle, der glæder sig på parrets vegne, og borgmesteren har tidligere foralt, hvordan nogle er meget kritiske over, at hun i en alder af 48 år er blevet gravid igen.

Faktisk har en anonym person skrevet et brev til Benedikte Kiær, hvori hun opfordres til at få foretaget en abort.

Brevet har hun selv lagt op på sin Twitter-konto, og der bliver ikke lagt fingre imellem.

- Det kan godt være, at du og din partner er glade for, at I skal have et barn mere. Men vi anbefaler dig, at du snarest får en abort. Man bør absolut ikke få børn i en alder af 48 år, står der blandt andet i brevet.

Den anonyme afsender giver også udtryk for, at Benedikte Kiær og hendes mand er nogle forfærdelige egoister, fordi de har valgt at blive forældre i en sen alder

- Der er en meget stor risiko for, at jeres barn bliver mongol. Det er uendeligt synd for ham/hende at få så gamle forældre. Vedkommende vil bestemt blive drillet i skolen og på medierne, lyder det også i brevet.

I en kommentar til opslaget skriver den 48-årige borgmester således:

- Gad vide, om Martin Lidegaard og Klaus Riskær og deres partnere også har fået sådan et hyggeligt brev i deres private postkasse.

Blandt andet med henvisning til, at Klaus Riskær netop har offentliggjort, at han i en alder af 62 år skal være far for sjette gang.