Gratis forestilling på Kulturhuset Bølgen

Teatret De Røde Heste leverer omsider den usminkede beretning om, hvordan de tre små grise forsøgte at narre den rare og venlige ulv, og om hvordan de to grises uheldige endeligt og den tredje gris' snu og udspekulerede facon lige siden har sat ulven i et meget dårligt lys.