Gratis foredrag om ayurveda

Kom og oplev et inspirerende foredrag om sundhedssystemet ayurveda og få en masse gode råd til at forøge din vitalitet, smidighed og velvære. Det finder sted på Espergærde Bibliotek onsdag den 21. oktober fra klokken 19.00 til 21.00.

Foredraget giver dig også et overblik over dette tusinder af år gamle sundhedssystem, hvis viden stadig er aktuel og særdeles brugbar for alle, der interesserer sig for sundhed.

Ayurveda er et flere tusind år gammelt sundhedssystem, der beskriver fordøjelsen som et af de centrale fokuspunkter for sundhed. Når fordøjelsen fungerer optimalt, er kroppen sund og føles let og i balance. Fungerer fordøjelsen derimod ikke optimalt, dannes der affaldsstoffer, som sætter sig i kroppens kanaler og hæmmer kommunikationen mellem de forskellige dele. Det siges, at affaldsstoffer er skyld i mindst halvdelen af alle sygdomme, og derfor lægger ayurveda stor vægt på dette område. Affaldsstoffer kan eksempelvis vise sig som stivhed i kroppen, dårlig smag i munden, hæmmet vejrtrækning og mangel på energi. Sker der en ophobning af affaldsstoffer over længere tid, resulterer det ofte i sygdom.