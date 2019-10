Den svenske regering var først til at indføre grænsekontrol til Danmark i 2015. Billedet er fra 2016, hvor man skulle kunne vise enten pas eller kørekort, når man rejste over Øresund til Sverige. Fra den 12. november skal man også have pas eller kørekort med, når man rejser fra Sverige til Danmark, når regeringens nye grænsekontrol træder i kraft. Foto: Kenn Thomsen

Grænsekontrol i nye klæder

Der er under en måned til, at regeringens nye grænsekontrol fra Sverige træder i kraft. Men Nordsjællands Politi er faktisk allerede til stede ved færgerne i Helsingør. Her har færdsel,- udlænding- og kriminalitetskontrollen taget stikprøver - og det har man kunnet opleve både om dagen såvel som om natten.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her