Gospellights giver forårskoncert

Sommeren er stærkt på vej, og for børnekoret Gospellights betyder det, at forårssæson er ved at være slut. Det markerer koret ved en forårskoncert fredag den 25. maj kl. 19.00 i Mørdrup Kirke, hvor koret hører til og øver hver onsdag eftermiddag. Koret har netop optrådt på Orangeriet i Tivoli og er derfor helt klar til at give publikum en flot oplevelse i kirken. Koret synger amerikanske flerstemmige gospelnumre under ledelse af korets stifter og dirigent Anders C. Nielsen. Koret har eksisteret i fem år, og koncerterne plejer at trække fulde huse, hvor man som publikum bliver udsat for lækre gospelklange, dygtige børn og masser af livsglæde.