Artiklen: Golftalent vandt turnering for elitespillere

Golftalent vandt turnering for elitespillere

17-årige Olivia Grønborg cementerede endnu engang sit store golftalent, da hun i den forgange weekend vandt Dansk Golf Unions sæsonfinale på Elitetouren for piger.

Olivia Grønborg score for de 36 huller lød på 145 slag - tre slag over banens par. Det var nok til at vinde med med 3 slag foran Anna Behnsen fra Stensballegaard Golf ved Horsens og 6 slag foran Ditte-Marie Petersen fra den arrangerende klub, Sorø.