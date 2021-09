Golfpiger til EM for klubhold

Helsingørs golfpiger kan vente skarp modstand. Foto: Claus Grønborg

Helsingør - 29. september 2021 kl. 12:40 Kontakt redaktionen

Natacha Høst-Husted, Marie-Louise Tommerup og Louise Markvardsen sikrede i 2019 Smørum den eftertragtede EM-titel for klubhold. En titel de ikke fik lov til at forsvare i 2020 på grund af Covid 19. Derfor er den københavnske forstadsklub med i feltet, som i denne uge kæmper om at kunne kalde sig Europas bedste klubhold for kvinder 2021. Og derfor stiller de med et helt nyt hold bestående af de to landsholdsspillere - søstrene Cecilie og Amalie Leth-Nissen på henholdsvis 19 og 17 år samt den tidligere landsholdsspiller Emma Sofie Larsen på 19 år.

Regerende Danmarksmestres debut i Europa

Så flotte meritter kan de seneste to års Danmarksmestre for kvinder fra Helsingør Golf Club ikke bryste sig af. Det er første gang nogensinde, at den nordsjællandske klub skal forsøge sig på den europæiske scene for klubhold for kvinder.

Helsingør stiller i stærkeste opstilling med de to landsholdsspillere, Olivia Grønborg og Kajsa Landstrøm. Begge 18 år og begge sidste-års juniorer. Holdets tredje spiller, som skal i action i Frankrig, bliver den tidligere landsholds-spiller Anna Schmidt på 21 år, medens helsingørholdets normale fjerde-pige - og landsholdsspiller - Mellissa Johansen på bare 16 år er med som reserve.

Tæt opgør i vente Altså stiller begge danske klubhold hver med to nuværende og en tidligere landsholdsspiller. På papiret ligner det derfor et meget lige opgør mellem de to danske klubber.

De to respektive kaptajner, Bue Jacobsen fra Smørum Golfklub og Dorthe Stie Landstrøm fra Helsingør Golf Club og er da også enige om, at EM for klubhold handler om mere end en god oplevelse. Meget mere.

- Vi går efter at vinde, kommer det uden tøven fra Bue Jacobsen.

Det er Dorthe Landstrøm enig i.

- Pigerne og jeg har aftalt, at de skal gå ud og sparke max røv - helt som de plejer, kommer det bramfrit fra Helsingørs kaptajn i en pressemeddelelse.

- Vi kender intet til de andre hold, så vi krydser fingre for, at det rækker langt. En ting er sikker - ingen af mine piger spiller for blot at deltage, siger hun videre.

18 hold fra 16 forskellige lande stiller til start i den 20. udgave af European Ladies' Club Trophy, som bliver spillet i Frankrig i Fontainebleau syd for Paris.

Tyskland har vundet EM for klubhold 5 gange. Frankrig 4 gange.