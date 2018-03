Godtroende kvinde snydt

Onsdag ringede en 74-årig kvinde til Nordsjællands Politi, da hun havde opdaget, at hun var blevet udsat for bedrageri.

En engelsktalende mand, der udgav sig for at være ansat hos Microsoft, ringede og fortalte, at kvindens computer ikke var sikret imod hackerangreb.

Manden tilbød hende, at hun for 50 kroner kunne købe et Microsoft Security Certifikat, så hun ikke risikerede at blive udsat for cyberkriminalitet i fremtiden.