Godt nyt: Antallet af coronasmittede falder

Efter længeres tids stigning i antallet af smittede, er tallet endelig begyndt at falde.

Helsingør: Den seneste uges initiativer vedrørende øget testkapacitet samt flere restriktioner i folkeskolen og ungdomsuddannelserne synes at have båret frugt. Antallet af smittede med coronavirus i Helsingør Kommune er kraftigt nedadgående.

Onsdag i sidste uge slog Helsingør Kommune rekord i antallet af smittede. Her var 225 personer blevet smittet med virussen i løbet af den forgangne uge. I søndags var det tal nede på 207 smittede. De nyeste tal fra Statens Serum Institut, der blev offentliggjort onsdag, viser, at der har været 185 antal smittede i kommunen i løbet af de seneste 7 dage.

Det nyeste tal giver et incidenstal på 295,7. Helsingør Kommune er derfor den kommune på landsplan, der har det 24. højeste incidenstal. Det er en klar forbedring sammenlignet med starten af sidste uge, hvor kommunen lå nummer 2 på samme liste.

Mange smittede i to aldersgrupper

Det er fortsat i aldersgrupperne 50-59 år samt 10-19 år, at der er mange tilfælde af smitte i kommunen. I løbet af den seneste uge har 39 borgere i aldersgruppen 50-59 år blevet testet positive for coronavirus. For aldersgruppen 10-19 år ligger tallet på 38.