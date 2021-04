Gode venner måtte skilles af politiet

Selvom de er gode venner kom to mænd, en 41-årig fra Helsingør og en 35-årig med ukendt adresse, op at toppes. Det skete søndag, hvor Nordsjællands Politi klokken 12.42 fik anmeldelse om, at de to mænd var kommet op at toppes i Allegade.