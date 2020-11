Gode nyheder: Derfor stiger varmeprisen ikke i lokalsamfund

De milde vintre, som vi har haft i de senere år, får ganske vist varmeforbruget til at falde og enhedsomkostningerne til at stige. Hornbæk Fjernvarme har desuden haft uforudsete udgifter til afslutningen af udvidelsen af forsyningsområdet i Stenstrup. Besparelser på en række områder har alligevel muliggjort fastholdelse af uændrede priser for forbrugerne.

Af hjemmesiden fremgår også, at fjernvarmen for sidste gang i år er nødt til at genere trafikken i Hornbæk. Man har kunnet igangsætte det længe planlagte ledningsarbejde på Ndr. Strandvej over for og ved Shell-tanken. For at forebygge ledningsbrud skal nogle gamle stikledninger udskiftes med moderne højisolerede rør. Samtidig opnås en reduktion af ledningstabet. Arbejdet på Ndr. Strandvej forventes afsluttet midt i december.