Gik ned med skraldet - så slog tyven til

Klokken 15.42 anmeldte en 68-årig kvinde fra Helsingør, at en fremmed mand klokken 15.30 via en åben hoveddør var gået ind i hendes lejlighed på Stengade, imens hun var et kort smut nede med skraldet.

Da kvinden vendte retur og så manden i lejlighedens stue, påstod han, at han troede, det var en butik.

Kvinden troede dog ikke på ham, og da hun så en rem stikke ud fra indersiden af mandens jakke, kunne hun se, at det var hendes egen taske, han skjulte under jakken.

Dette fik manden til at påstå, at han gerne ville købe tasken, men kvinden bad i stedet bestemt manden om at forlade stedet, hvilket fik ham til at løbe ud af lejligheden og i retning mod havnen.