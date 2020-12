Tre måneders betinget fængsel lød dommen på, da to mænd på 129 og 26 år blev dømt for vold i en lejlighed på Kronborg Kollegiet på Rs. Knudsens Vej.

Gik amok på Kronborg Kollegiet

To mænd blev dømt for grov vold i en lejlighed på kollegiet på Rs. Knudsens Vej.

Det mindede nærmest om et tæskehold, der gik amok, da to mænd på 19 og 26 år ved 5-tiden om morgenen den 1. juni sidste år troppede op i en lejlighed på Kronborg Kollegiet på Rs. Knudsens Vej og gennembankede en mand, som netop var kommet hjem til sin kæreste.

