Gik amok over en spand vand

En spand vand fik onsdag aften temperamentet til at flyde over hos en ukendt gerningsmand, som slog en 38-årig i ansigtet med knytnæve.

Han blev passet op af gerningsmanden, som skældte ud over, at den 38-årige havde taget vand fra vaskekælderen og endte med at slå ham i ansigtet. Gerningsmanden beskrives som mellemøstlig af udseende, 30-35 år, 180-185 cm høj, almindelig af bygning, brun i huden med langt, sort hår. Han var iført jeans og hættebluse og talte dansk.