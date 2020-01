Kommunen vil give op til 40.000 kroner for, at beboerne i Nøjsomhed flytter frivilligt.

Ghettoplan er blevet til pengeplan: Få 25.000 kroner for at flytte frivilligt fra ghetto

Det er ikke længere realistisk at tvangsflytte 96 familier inden Nøjsomhed i Helsingør bliver en hård ghetto i udgangen af året. Derfor vil kommunen nu tilbyde penge for at beboerne flytter frivilligt.

Situationen mellem det almennyttige boligområde Nøjsomhed på den ene side og Helsingør Kommune og boligselskabet Boliggården på den anden side skærper til i en sådan grad, at kommunen nu vil afsætte 1,9 millioner kroner for at få 96 familier til at flytte.

Husstandene vil i gennemsnit blive tilbudt 25.000 kroner for at flytte fra området frivilligt, fremgår det af dagsordenen til et ekstraordinært møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget torsdag.

Det sker, fordi de opsagte beboere har bebudet, at de vil indgive indsigelser mod de kommende opsigelser. Dermed står sagen til at komme for Boligretten, hvor Boliggårdens egne advokater regner med, at sagen vil vare et år.

Beboerne må blive boende under hele retssagen. Der skal som minimum bo 1000 mennesker i et almennyttigt boligområde for, at det kan stemples som en ghetto.

I Nøjsomhed bor der 1084 personer, og det tal vil kommunen have under 1000 for at få Nøjsomhed af ghettolisten.