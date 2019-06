Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) besøger boligområdet Nøjsomhed tidligere under valgkampen, hvor blandt andre borgmester Benedikte Kiær (K) viste rundt og fortalte om planer for udviklingen af boligområdet Nøjsomhed. Foto: Kenn Thoms

Ghetto-status giver stor regning til administration

Det er ikke gratis, at de to almennyttige boligafdelinger Nøjsomhed og Sydvej er endt på den statslige ghettoliste. For indsatsen, som blandt andet skal sikre en anderledes og mere blandet beboersammensætning kræver nemlig også en betydelig administrativ indsats, fremgår af dagsordenen til næste møde i social- og beskæftigelsesudvalget.

Forvaltningen søge om tæt på en million kroner over tre år til administration af plan for Nøjsomhed-indsats.

