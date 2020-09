Gerningsmænd bag Simon Spies-hærværk fundet

De var dog ikke ukendte gerningsmænd længe, for da Michael Lagoni, indehaver af Lagoni Kaffebar, der ligger ved siden af pladsen, om søndagen tjekkede overvågningsbillederne igennem, var det nemt at identificere de unge drenge, hvorefter det var lige til at finde frem til de unge gerningsmænd.

- Der var tre unge drenge, som var nemme at se på overvågningsbillederne. Vi kontaktede nogle af de unge i vores netværk for at høre, om de genkendte drengene, hvilket de kunne. Jeg rettede så henvendelse til den ene dreng på en rolig, høflig måde, og han erkendte, at det var ham og to venner, som havde lavet hærværket, fortæller Michael Lagoni.