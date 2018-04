Genopstået Zapp Zapp går på scenen

Med to albums og superhittet 'You Better Believe' dominerede Zapp Zapp dansegulvene i start 90'erne. Fans har siden deres opløsning i 1994 sukket efter en genforening, som nu gør, at bandet er klar til at hive de gamle hits frem af skuffen og på ny fylde spillestederne til nogle funky, nostalgiske og soulfulde koncerter.