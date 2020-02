Genforening - afståelse eller deling ?

Første Verdenskrig endte med tysk nederlag i 1918. I Danmark gik det ret stille for sig - Danmark var jo neutralt under krigen. Man synes at have glemt, at mere end 30.000 dansksindede slesvigere ufrivilligt deltog i krigen, men det tyske nederlag åbnede op for en ændring af Slesvigs forhold efter 50 år under preussisk/tysk styre.