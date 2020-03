Genbrugspladser er lukkede, men Skibstrup Affaldscenter holder åbent

Mens folk andre steder i Nordsjælland kørte forgæves til genbrugsstationerne, var borgerne i Helsingør Kommune mere heldige. For mens genbrugspladser landet over holdt lukket, så hverken borgerne eller håndværkere kunne komme af med deres affald, så var Skibstrup Affaldscenter åbent - også i weekenden. Og det var der rigtig mange, der benyttede sig af.

Lørdagens gode vejr inviterede til at få ryddet op i haven og gjort den forårsklar, og også indendøre blev der ryddet ud og sorteret til den store guldmedalje - hvis man skal dømme efter de mange fyldte bagagerum og proppede trailere, der frekventerede Affaldscentret på Gørlundevej.

- Jeg kan forstå, at der er lidt tvivl om hvorvidt man kan komme af med sit affald i Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør er åben i Skibstrup, og er der som altid, for alle Helsingør Kommunes borgere, fastslår formanden for Forsyning Helsingør, Jens Bertram, K.