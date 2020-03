Genbrugspladsen til private: Bliv helst væk

Dagen efter at formanden for Forsyning Helsingør, Jens Bertram, meddelte, at Skibstrup Affaldscenter var åbent for alle, bliver der nu indført restriktioner.

I en pressemeddelelse fra Forsyning Helsingør hedder det, at Genbrugspladsen i Skibstrup fra onsdag den 18. marts går over til et særligt driftsberedskab, der betyder, at der er åbent for virksomheder med erhvervsmærkat fra kl. 8.00 - 16.00 på hverdage. I weekenden er der lukket. Forsyning Helsingør henstiller til at private borgere bliver hjemme og ikke kører affald til genbrugspladsen, indtil situationen omkring corona-virus (COVID-19) har normaliseret sig.