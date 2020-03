Genbrugspladsen i Skibstrup genåbner

I en uge har Genbrugspladsen væeet lukket for private og kun været åben for erhverv på hverdage. Men nu får alle adgang til den populære genbrugsplads i Helsingør Kommune.

- Vi er glade for at kunne meddele, at genbrugspladsen i Skibstrup åbner op igen for alle brugere fra tirsdag den 31. marts.

Det sker efter, at sundhedsmyndigheder nu har vurderet, at landets genbrugspladser kan åbne igen, så længe en række sikkerhedsforanstaltninger bliver fulgt, så smitterisikoen bliver minimal, hedder det i en meddelelse fra Forsyning Helsingør, som driver genbrigspladsen.

Der har blandt borgerne i Helsingør været frustration og utilfredshed med, at genbrugspladsen lukkede ned netop i disse tider, hvor mange har ekstra fritid hjemme, fordi de er sendt hjem, for at forhindre smittespredning af corona-virussen. Det har givet ekstra travlhed i blandt andet haverne, og nu får borgerne igen mulighed for at aflevere affald på pladsen.