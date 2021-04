De tre veninder, Josefine Persson (til venstre), Louise Skovborg (midt for) og Lea Hüche Larsen (til højre), har vidt forskellige baggrunde. Ingen af dem er egentlig butiksuddannede, men de har alle erfaring og et stærkt kendskab til branchen fra Børneloppens andre forretninger. Foto: Johanna Kiel

Genbrugsguld til de mindste: Populær børnetøjskæde slår snart dørene op

Børneloppen, der har forretninger i hele landet, slår inden længe dørene op i Helsingør til et mekka af genbrugsbørnetøj. Det skåner miljøet og sparer kunderne for en masse penge

Helsingør - 13. april 2021 kl. 06:29 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Bæredygtighed, genbrug og billige priser. Helsingørs kommende børnetøjforretning, Børneloppen, har det hele. Her kan man leje en stand og sælge alt det lækre børnetøj, som er blevet for småt, før det nåede at blive slidt op - helt uden selv at skulle møde op hver dag for at servicere kunderne.

Den del tager butikkens indehavere sig nemlig af, mens det er standlejerne selv, der sætter priserne og hænger tøjet op. Det er nemt og smart, og også for butikkens kunder, der kan spare en masse penge på de populære og til tider ellers dyre mærker.

- Vi er egentlig selv helt vilde med konceptet. Det her med at man kan spare penge på alle de lækre mærker og samtidig sikre, at tøjet ikke bare bliver smidt ud, fortæller Louise Skovborg.

Hun er en af tre kvinder bag den nye forretning, og da hun i 2016 selv var nybagt mor, oplevede hun, hvordan dankortet hurtigt blev rødglødende. Udgifterne var høje, og selvom hun gerne ville give sit barn alt det bedste, så var der også noget i hende, der sagde, at 250 kroner for ét stykke tøj var lige i overkanten, set i lyset af hvor hastigt barnet voksede ud af det igen.

- Jeg stod der som nybagt mor og syntes, at det var lidt vildt at betale så mange penge for noget, barnet kan bruge i en måned til halvanden - maks, fortsætter hun.

Børneloppen Børneloppen er en franchise, hvor selvstændige ejer butikkerne selv, men samtidig er en del af et fælles koncept.

Konceptet fokuserer på bæredygtighed og kvalitet.

Når man handler hos Børneloppen hjælper man med at passe på miljøet. Børneloppen arbejder med Verdensmålene og klimaet.

Børneloppen har vundet prisen som “Bedste Bæredygtige Initiativ” 4 år i træk hos Børn i byen.

Ved at købe brugt, har Børneloppens kunder ifølge

Børneloppen.dk sparet miljøet for en mægnde vand, der svarer til 258 millioner toiletskyl og en CO2-besparelse, som svarer til over 43 mio km kørt i bil.

Første butik i Nordsjælland Sammen med sin veninde, Josefine Persson, begyndte Louise at valfarte til Børneloppen i Valby. Her var tøjet i lækker stand - meget af det kunne man slet ikke se var brugt - og så kostede det en brøkdel af nyprisen.

Det var under et besøg her, at de to veninder første gang kom på ideen: Mest i sjov sagde Louise, at det da kunne være fedt at åbne sin egen Børneloppen, men Josefine bakkede straks op, og drømmen om at blive selvstændig voksede.

De allierede sig med en tredje partner, Lea Hüche Larsen, som de havde lært at kende gennem forretningen. Hun delte de samme drømme, og snart gik de sammen til Børneloppens direktør, Johanna Kiel, for at få grønt lys til at udbrede konceptet til Nordsjælland.

- Vi er selv fra Nærum og Søborg og var blevet glade for tanken om at starte en butik nord for København. Her havde vi kig på både Hillerød og Helsingør, og nu har vi endelig fået et godt lokale i Helsingør, som vi er rigtig glade for, lyder det fra Louise, der afslører, at vejen til den rette placering ellers har været lang.

- Det har været en ret lang rejse at nå her til. Det har taget flere år, og vi har mistet tre lokaler undervejs, men nu er vi her endelig, fortæller hun.

Hvor og hvornår den nye forretning åbner vil de endnu ikke afsløre. En del af Børneloppens koncept er at tease for butikkerne gennem de sociale medier.

- Jeg kan sige så meget, at jeg synes, det er lige om lidt, at vi skal åbne, når man tænker på alle de ting, vi skal nå inden, røber hun og griner.

Børneloppen Helsingør bliver kædens 10. butik. Du kan følge med i dens tilblivelse og åbning på facebooksiden 'Børneloppen - Helsingør' eller under instagramprofilen af samme navn.