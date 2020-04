Daginstitutioner og de yngste skoleklasser genåbner ikke før den 20. april i Helsingør Kommune.

Genåbning udskydes til 20. april

Helsingør - 08. april 2020 kl. 16:16

På et ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalg onsdag eftermiddag gav et enigt udvalg Helsingør Kommunes administration mulighed for at arbejde med planlægning af genåbning af skoler og daginstitutioner hen over påsken og i dagene derefter for at sikre, at alle sundhedsfaglige retningslinjer kan følges, når dagtilbud og skoler gradvis genåbnes. Der arbejdes frem mod en genåbning mandag den 20. april. I den mellemliggende periode (de fire hverdage i ugen efter påske) videreføres den nuværende nødpasning. Det oplyser Helsingør Kom mune i en pressemeddelelse.

For centerchef for Dagtilbud og Skoler Rikke Reiter er det afgørende, at genåbningen ikke hastes igennem på bekostning af det sundhedsfaglige:

- Vi har fået meget omfattende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der kræver helt ny planlægning både mht. lokaler, spisesituationer, udeområder og ikke mindst hygiejne. Det er et kæmpe puslespil, der involverer ikke bare mit eget center men også andre områder i kommunen, og derfor er jeg glad for, at børn- og uddannelsesudvalget har givet os lidt ekstra tid efter påske, så kommer helt i mål med en forsvarlig plan."

På møde i Børne- og Uddannelsesudvalget onsdag eftermiddag var der bred enighed om, at rammer skal være forsvarlige og efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer, før dagtilbud og skoler åbnes efter påske. Samtidig er udvalget optaget af, at retningslinjer og rammerne for børnenes nye hverdag kommunikeres til familierne, så der ikke skabes unødig utryghed i børnenes hverdag hverken ude eller hjemme.

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Gitte Kondrup understreger, at børnene har brug for det fællesskab skole og daginstitutioner giver - men også at rammerne skal være helt på plads før genåbningen:

-Både ledelse og personale knokler hårdt de her dage, og der er brug for al deres faglighed og kreativitet på en gang. Men jeg er sikker på og tryg ved de sammen får skabt gode rammer for hverdagen, når vi åbner.

- Vores fokus er, at det skal være en god oplevelse for alle, både børn, medarbejdere og forældre, at starte i dagtilbud eller skole igen. Det betyder, at vi hellere bruger den fornødne tid på at sikre, at alle møder trygge og er klar over, hvordan vi indretter dagen både i forhold til aktiviteter, hvor man skal opholde sig, og hvordan vi sikrer rengøring af både rum og legetøj osv.