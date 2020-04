Snart kan 0. til 5. klasse vende tilbage til deres skoler. Skoledagen bliver dog fyldt med mange forbehold for at mindske risikoen for smitte med COVID-19. På billedet ses en af de nye bygninger ved Skolen i Bymidten, der åbnede i januar i år. Men det er ikke kun skolebørnene, der snart kan vende tilbage - også børn i dagtilbud kan se frem til at komme i børnehave og vuggestue igen.

Genåbning med håndvask hver anden time på skoler og dagtilbud

Sundhedsstyrelsens krav er omfattende og vidtgående og betyder blandt andet, at børnegrupperne indtil videre i perioden frem til 10. maj skal være væsentlig mindre end normalt. Kravene handler både om hygiejne, ophold i lokaler og afhentning. Alle skal vaske hænder hver anden time, børn må kun lege i små, faste legegrupper, der skal være to meters afstand mellem børnene, når de sidder ved borde og forældre skal så vidt muligt aflevere og hente deres børn udendørs.

Sundhedsstyrelsen udsendte den 7. april vejledninger om gradvis og kontrolleret genåbning af skoler og dagtilbud. Betingelsen for genåbning er, at det kun kan ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Byrådet havde lørdag aften møde for at tage stilling til, hvordan kommunens skoler og dagtilbud skal genåbne efter, at statsminister Mette Frederiksen i sidste uge bebudede, at elever og børn skal møde i skole og børneinstitutioner igen fra den 15. april.

Ramme for genåbning Center for Dagtilbud og Skoler foreslår følgende fælles ramme for genåbningen:



Rammerne for dagtilbud:

Alle dagtilbud planlægger med en reduceret åbningstid i tidsrummet 8.00 -15.00

Børnene opdeles i mindre grupper med forskudt aflevering og afhentning.

Der er mulighed for nødpasning efter gældende kriterier ud over dagtilbudstilbuddet.

Rammerne for skoler og fritidstilbud:

Alle skoler planlægger med 5 timers skolegang dagligt for eleverne på 0. – 5. klassetrin og specialtilbud fra d. 20. april.

Skolegangen placeres i tidsrummet 8.00 – 14.00. Eleverne bliver opdelt i mindre grupper og vil få forskudt mødetid.

Fritidstilbuddet på de enkelte skoler planlægges lokalt i det omfang, at det er muligt med aktiv tilmelding.

Undervisningen for eleverne i 0.-5. klasse sker efter bekendtgørelsen om nødundervisning med en reduceret fagrække.

Der er mulighed for nødpasning efter gældende kriterier ud over skole/fritidstilbuddet.

I perioden frem til 10. maj vil eleverne i 6. – 10. klasse få nødundervisning i hjemmet. Center for Dagtilbud og Skoler foreslår følgende fælles ramme for genåbningen:I perioden frem til 10. maj vil eleverne i 6. – 10. klasse få nødundervisning i hjemmet.

Skal godkendes

Først og fremmest så fortsætter nødpasning og nødundervisning frem til den 17. april, så de første fire dage efter påske kan bruges til planlægning, meddeler kommunen.

Der vil dog ske en gradvis åbning i hvert enkelt tilbud, hvis det vurderes af Center for Dagtilbud og Skoler, at betingelserne er opfyldt, og at det er forsvarligt.

Herefter gøres der status den 16. april, hvor Center for Dagtilbud og Skoler vil vurdere, om betingelserne for den gradvise genåbning er opfyldt for samtlige tilbud.

Hvis det er opfyldt, vil alle dagtilbud og skoler åbne op fra den 20. april i den form, det er muligt.