Genåbner museum med ambitiøs modeudstilling

M/S Museet for Søfart genåbner 21. april med særudstillingen ’OCEANISTA – Havet & moden gennem 100 år.

Helsingør - 09. april 2021 kl. 11:05 Kontakt redaktionen

Søfarten og havet er en af modens allerstørste inspirationskilder. Fra matroskraver, striber og sømandstrøjer til kreationer af modeskabere som Jean Paul Gaultier, Coco Chanel og Iris van Herpen. Med særudstillingen 'OCEANISTA - Havet & moden gennem 100 år' sætter M/S Museet for Søfart fokus på den maritimt inspirerede mode, og trækker tråde fra modetendenser og beklædningsgenstande til det maritime håndværk og søfartshistorien bagved. Museets hidtil største særudstilling 'OCEANISTA - Havet & moden gennem 100 år' er en hyldest til havet, søfarten og det gode håndværk.

- Danmarks nationale søfartsmuseum skal ikke alene fortælle historier om skibe og last, men også om det aftryk søfarten sætter på hele vores kultur og identitet. De fleste danskere har en stribet bluse i klædeskabet eller et gammelt familiefoto af en dreng i matrostøj. Modeindustrien har stjålet med arme og ben fra søfarten. Den historie ville vi gerne fortælle, siger Ulla Tofte, direktør for M/S Museet for Søfart i en pressemeddelelse.

OCEANISTA spænder fra klassisk sømandsstrik til kjoler af mundblæst glas, knob eller tatoveringer. Udstillingen præsenterer både verdenskendte modehuse og helt unge danske talenter i et farverigt og magisk undervandslandskab af koraller, lyd og lys. Dermed henvender udstillingen sig især til alle der trænger til en oplevelse, værdsætter godt håndværk eller drømmer om at opleve internationale modeskaberes kreationer tæt på. En af stjernerne i udstillingen er erpen herpen en hat formet som et sejlskib af hattekunstneren, Philip Treacy, der bl.a. skaber hatte for den engelske dronning og Lady Gaga. Hatten er et kunstværk i sig selv, men peger også tilbage på 1770'ernes Frankrig, hvor Marie Antoinette og andre patriotiske damer satte sejlskibe ind i frisurer og hatte som en hyldest til den franske flåde. Sådan dukker søfartshistorien frem overalt i moden og i udstillingen,

- Moden og søfart har et langt og passioneret kærlighedsforhold. Det handler om at drømme sig til eksotiske verdener. Om en dedikation til håndværket. En smag for uniformer. Og så elsker moden den sexede sømand og den langtidsholdbare æstetik i søfartens kulturhistorie, siger modeforsker og kurator, Maria Mackinney-Valentin.

OCEANISTA - Havet & moden gennem 100 år' åbner 21 april sammen med det øvrige museum. M/S Museet for Søfart er kurator på udstillingen i samarbejde med modeforsker Maria Mackinney-Valentin. Udstillingsscenografien er lavet af den prisbelønnede scenograf Julian Juhlin.

