Gemte efterlyst riffel bag fryser i værksted

Der var tale om et våben, som var efterlyst efter et indbrud i 2004, som blev fundet af politiet ved en ransagning på en landejendom på Kongevejen i Helsingør Kommune i august 2017. På stedet blev der nemlig fundet en funktionsdygtig kaliber 22-riffel med 80 6 millimeter-patroner og 88 haglpatroner, som lå gemt bag en fryser i et værksted på ejendommen, hvor den i dag 41-årige mand boede med kæreste og børn.

En 41-årig familiefar er blevet idømt 8 måneders fængsel for besiddelse af riffel og masser af patroner. Til gengæld slap han for sag om hashbesiddelse.

