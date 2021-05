Det var her i nærheden, at den mystiske mand var på spil.

Gemte børnelokker sig bag et træ?

En mand løb tirsdag eftermiddag klokken 16.30 efter nogle børn i 10-års alderen, som havde leget i skoven nord for Hellebæk Stationsvej. Her opdagede børnene pludselig, at der stod en mand bag et træ og holdt øje med dem. Børnene blev forskrækkede, og da de gik fra stedet fulgte manden efter dem. Børnene satte i løb og det samme gjorde manden, men han stoppede dog efter et stykke tid, hvorefter børnene løb hjem og fortalte deres forældre om episoden. Manden beskrives som 180 cm høj, iført sort tøj og med et tørklæde viklet om hovedet, oplyser Nordsjællands Politi.