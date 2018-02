Se billedserie Årets prismodtagere til Frivilliggalla er fra højre Marfia Klintorp, Hjerneskadeforeningen, Jytte Mejnholt, Frivilligcenter Helsingør, og Janne Franck fra Venligboerne sammen med et par andre Venligboere. Foto: Kalabas Foto: TORBEN SORENSEN/KALABAS

Gallafest for de frivillige

Helsingør - 26. februar 2018

Det frivillige Helsingør omfatter mange foreninger, og 125 frivillige fra 35 foreninger deltog fredag aften i den årlige Frivilliggalla på Kulturværftet, hvor de frivillige indsatser blev hædret.

Idræts- og Fritidsforum var aftenens værter, og udover at uddele tre priser var der underholdning ved historiefortæller André Andersen, pianist Kenneth Lauritzen, Helsingør Gospel, sanger Martin Jantzen og elever fra Musikskolen på klarinetter.

Fritidslederprisen

Årets Fritidslederpris gik til Jytte Mejnholt fra Frivilligcenter Helsingør, og i sin motivation sagde borgmester Benedikte Kiær blandt andet:

- Jytte Mejnholt har i mange år haft tunge tillidsposter i organisationer, der arbejder til gavn for både børn og voksne, og hendes utrættelige frivillige arbejde har bragt hende vidt omkring. I dag er hun formand for Frivilligcenter Helsingør, der er vokset til at have 79 medlemsforeninger, men det er kun Jyttes seneste interesse, for hun har arbejdet for den frivillige, civile velfærd igennem en menneskealder.

- Jytte har været medlem af Frivilligrådet under socialministeren, og var med i kredsen af kvinder, der stod bag etableringen af Kvindekrisecentret Røntoften i Helsingør, hvor hun ydede en stor indsats i næsten 25 år.

Listen over poster er lang og dækker også utallige aktiviteter og bestyrelsesarbejde i selvejende institutioner lokalt og på tværs af landet, foruden etableringen af det lokale Snoezelhus og en lang indsats i Mødre- & Børnehjælpen, lød motivationen fra borgmesteren.

Innovationsprisen

Årets Innovationspris gik til Marie Klintorp fra Hjerneskadeforeningen. Hun er formand på 8. år, og sidder også i landsforeningens hovedbestyrelse.

- Selvom Marie selv kender problemet med en hjerneskade, som hun oplever på egen krop, har hun i årevis, utrætteligt stået for foreningens indsats blandt målgruppen som en super aktiv formand. Hun har i årevis, utrætteligt stået for foreningens indsats blandt målgruppen som super aktiv formand, sagde formanden for Idræts- og Fritidsudvalget Jens Bertram, da han uddelte prisen.

Integrationsprisen

Årets Integrationspris gik til Janne Franck fra Venligboerne. Og formanden for Integrationsrådet, Tawfik Tawfik sagde i sin begrundelse blandt andet:

- Foreningslivet og frivillige spiller en stor rolle for en vellykket integration. Det er jo i mødet med andre borgere, at vi som nye i Danmark lærer sproget: Sprogskolen kan lære os noget om udtale og de grammatiske spilleregler. Men det er jo sammen med naboerne, med fodboldholdet eller i madklubben, at man træner samtalen. Jobcenteret kan hjælpe os et stykke ad vejen, men ofte er det igennem netværk, at vi finder et nyt job eller det første fritidsjob, sagde Tawfik Tawfik, som benyttede lejligheden til at sige en stor tak til frivillige, naboer, forældre i skolen, bestyrelsesmedlemmer i foreninger og trænere i idrætsforeningen er med til at sluse flygtninge ind i lokalsamfundet.

Penge til sprogcafé

- I tilbyder disse familier en meningsfuld fritid og et nyt netværk. I skal vide, at mødet med den helt almindelige dansker er det allervigtigste for at føle sig som et helt menneske, sagde formanden for Integrationsrådet inden han overrakte Integrationsprisen til Janne Franck fra Venligboerne, som har ydet en kæmpe indsats for de nye flygtninge, og som i særlig grad har forbedret integrationen og muliggjort aktivt medborgerskab for borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Integrationsprisen bestod af en personlig pris og et bidrag til de fortsatte aktiviteter. Sammen med Integrationsprisen får Venligboerne Helsingør 10.000 kr. til sprogcafe, til udflugter og andre aktiviteter, der bygger bro mellem flygtninge og lokalsamfundet.