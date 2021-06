Se billedserie Udover den skitserede plan, så har kommunens eksterne konsulenter, også regnet på en løsning med yderligere to parkeringsdæk. Her ville regningen ende med at blive 42 millioner kroner. Illustration: Helsingør Kommune

Går videre med planer om 18 millioner dyrt parkeringshus

Forslaget om et betondæk med 80 ekstra parkeringspladser ovenpå den eksisterende p-plads på Svingelport lever videre efter udvalgsmøde. Uenighed om betalingsparkering.

Helsingør - 09. juni 2021

Det vil koste cirka 18 millioner kroner at bygge et ekstra betondæk ovenpå den eksisterende parkeringsplads på Svingelport, som i alt vil kunne rumme yderligere 80 parkeringspladser foruden de i forvejen 147.

Sådan lød det i en undersøgelse udarbejdet af firmaet MOE Tetraplan for Helsingør Kommune, som var blevet bedt om at undersøge mulighederne for et anlæg på Svingelport.

På mødet By-, Plan- og Miljøudvalget mandag aften blev projektet for første gang behandlet politisk, og formand Christian Holm Donatzky(R) oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at udvalget som indstillet af embedsmændene i Administrationen sendte sagen videre til efterårets budgetforhandlinger.

Den forventede udgift, der meget vel kan blive betydeligt højere på grund af de fortiden stigende materialepriser, er baseret på, at anlægget bliver lavet i en kvalitet, så der kan bygges yderligere et dæk ovenpå, hvis det skulle blive nødvendigt. Udover selve anlægsprisen, så vil der være årlige driftsomkostninger på cirka 650.000 kroner.

På udvalgsmødet stilede Christian Holm Donatzky om, at der skulle laves en undersøgelse af muligheder for betalingsparkering. Dette blev dog stemt ned af flertallet i udvalget der består af K og S. EL's medlem stemte for.

- Jeg synes det er ærgerligt, at man ikke vil undersøge det. Betalingsparkering kan gøre projektet interessant for private investorer, og så kan betalingen jo også bruges til at regulere parkeringen, så pladserne bliver udnyttet mest effektivt. Der kunne jo også være gratis parkering på nogle tidspunkter, siger Holm Donatzky.

Mangler der egentlig P-pladser?

Til gengæld var hele udvalget enige om, at det skulle undersøges, hvor stort problemet med manglende parkeringspladser omkring Helsingørs indre by virkelig er ved at se på den faktiske udnyttelse af pladserne.

- Vi kan jo alle sammen have en oplevelse af, at det ikke er til at finde et sted at parkere bilen. Men samtidig hører man om, at der for eksempel som regel er ledige pladser i bycentrets parkeringsplads. Det vil være godt at have en mere præcis viden om, hvor stort problemet virkelig er, siger udvalgsformanden.

Ifølge forvaltningen i Center for By, Land og Vands vurdering er det muligt at opføre parkeringsdækket i sin simple form uden det er nødvendigt at udarbejde en lokalplan, men det bliver det regnet for lovpligtigt, at der skal laves en såkaldt VVM-screening på grund de af trafikale konsekvenser for først og fremmest Søndre Strandvej. Endelig skal projektet også vente på den endelige godkendelse af U/Nords campusprojekt ved siden af.