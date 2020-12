Gå på biblioteket udendørs

Fra i dag, onsdag den 16. december, kan man igen reservere og hente bøger på kommunens biblioteker. Det foregår udendørs, og du kan få hjælp til at reservere ved at ringe til en bibliotekar. Det oplyser Helsingør Kommunes Biblioteker.

Står der allerede læste bøger hjemme på hylden, skal de blive der lidt endnu. Biblioteket har endnu ikke åbnet for aflevering. Der kommer naturligvis ikke gebyr for de "for sent"-afleverede bøger, film og musik, lyder det fra bibliotekerne.

Du kan ringe til en bibliotekar og få hjælp til at blive oprettet som bruger, til at reservere bøger og til at finde rundt i de digitale tilbud. Du kan også ringe og bestille nogle bøger om et bestemt emne eller en genre, for eksempel kriminalromaner eller biografier. Du kan ringe med dine spørgsmål på 49 28 36 20. Telefonen er åben hverdage kl. 10-17. Lørdag kl. 10-16 og søndag 11-16.