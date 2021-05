Se billedserie Hvem kender nogle med en le, så græsset kan blive slået? Det er blot en af mange invitationer til samarbejder, som Kristian Dinesen og Søren Banke kommer med i løbet af en snak over en kop kaffe. De er tre, der har lejet den gamle barklade i Gurre og er ved at omdanne stedet til en oase for områdets mange vandrere og stedet, hvor gode klimaideer fødes. Foto: Kim Rasmussen

Gå en tur, nyd en kop kaffe og tænk de tanker, der skal redde verden

Den gamle Barklade i Gurre bliver et moderne forsamlingshus. Et udgangspunkt for gåture og et mødested for nye tanker om CO2 reduktion og klima.

Helsingør - 25. maj 2021

Man kan ikke gå ind i den gamle Barklade uden at kigge op. På de gamle stolper, der bærer laden i en konstruktion, som synes ganske let. På hullerne i siderne, hvor fuglene flyver ind og ude. På det stråtækte tag, der er tæt og tørt. Og det er netop den effekt, som gerne må opstå i det, som tre initiativtagere kalder »et moderne forsamlingshus«. De har lejet den gamle lade tæt ved Gurre Slotsruin og Gurre sø af Naturstyrelsen, og nu er det ved at indrette stedet til et slags forsamlingshus og et sted, hvor gæsterne kan blive inspireret og tale om C02-udledningen.

