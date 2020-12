Et skur nedbrændte efter leg med fyrværkeri.

Fyrværkeri antændte skur

Her havde de to drenge leget med fyrværkeri og smidt det ind i skuret, som gik i brand - og udbrændte.

To drenge på 13 og 14 år var lørdag aften ved 19-tiden årsag til en mindre brand i et skur langs banestien i Kvistgård.

Han oplyser, at der ikke var fare for, at branden spredte sig til andre bygninger.