Fyringer på vej hos kendt færgerute

Rederiet Sundbusserne, der driver passagerruten Sundbusserne mellem Helsingør og Helsingborg, varsler nu ifølge Helsingør Dagblad et større - men ikke nærmere oplyst - antal fyringer.

- Kravet om mundbind har betydet et brat reduceret passagertal. Det skete øjeblikkeligt, efter kravet blev indført. Derfor har vi været nødt til at varsle fyringer af et større antal ansatte, siger skibsreder Hans Froholdt, som er medejer af selskabet, til Helsingør Dagblad.