Børne- og socialminister Mai Mercado besøgte i juni Familieværftet på Margaretagården i Hornbæk. Her vises hun og borgmester Benedikte Kiær rundt af Margarethagårdens leder, Jeanette Holmstrup. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Fyringer på vej: Vil Lukke hel afdeling på døgninstitution

Helsingør - 09. april 2018 kl. 12:32 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

16 stillinger bliver nedlagt, hvis politikerne - som ventet - godkender lukningen af Margaretagårdens ene afdeling. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Siden 1990'erne har Helsingør Kommune stået for driften af den tidligere amtslige døgninstitution Margarethagården, som er et socialpædagogisk tilbud for børn og unge samt deres forældre.

Stedet består af to afdelinger. Den ene ved er Skovhuset, der er en døgnafdelingm hvor 8 børn kan bo ad gangen, mens de venter på eksempelvis at komme til en plejefamilie. Stedets anden afdeling er Strandhuset, hvor børn kun opholder sig kortvarigt.

Trods fine tilsynsrapporter, så er den sidstnævnte afdeling, Strandhuset, nu i fare for at blive lukket. Det fremgår af dagsordenen til næste møde i Børne- og Uddannelsesudvalget. Hvor medlemmerne skal tage stilling til, hvorvidt der skal skrides til en nedlukning af Strandhuset.

Forvaltningen i Center for Børn, Unge og Familier indstiller nemlig til politikenerne, at der sker en lukning med virkning fra 30.april i år.

Baggrunden er flere års faldende belægning på tilbuddet. Belægningen har i snit gennem de sidste par været på mellem 87 og 89 procent og pt. befinder sig tre børn på afdelingen, fremgår det af forvaltningens sagsfremstilling. Disse børn vil kunne flyttes til andre tilbud i løbet af en måned.

En lukning af afdelingen vil betyde nedlæggelse af 16 stillinger. Der vil dog blive tale om et noget lavere antal afskedigelser, da to medarbejdere alligevel ophører i deres job i løbet af året. Derudover er det muligt , at et mindre antal af de berørte socialpædagoger vil kunne omplaceres til eventuelle ledige stillinger på området i kommunen.

På grund af udgifter til afskedigelser og indkøb af døgnpladser vil nettobesparelsen på nedlukningen af afdelingen i år blive på omkring 1,4 millioner kroner. Fra år 2018 bliver nettobesparelsen på 7,8 millioner kroner.

Imidlertid vil en del af denne besparelse øjensynlig gå til forebyggende tiltag og eksterne anbringelser.

Medarbejdere advarer

Medarbejderne på stedet, som er repræsenteret i samarbejdsudvalget MED-udvalget Familieværftet, fraråder imidlertid politikerne at lukke afdelingen. Det skyldes dels, at belægningen på den slags institutioner svinger meget, og det er meget svært at genoprette et lignende tilbud, da mange erfaringer risikerer at gå tabt.

I stedet for en nedlæggelse af tilbuddet anbefaler medarbejderne, at man i stedet nedjusterer normering og personaleressourcer på stedet, fremgår det af en udtalelse fra udvalget.