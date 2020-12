Fyrede fyrværkeri af mod sagesløse

Klokken 16.51 mandag blev det anmeldt, at tre unge drenge fyrede fyrværkeri af mod personer på stierne ved Blishøj på Vapnagaard. En patrulje kørte til stedet, hvor drengene stak af ved ankomsten, og det var ikke muligt for patruljen at få standset dem, inden de forsvandt ud af syne.