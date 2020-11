Fynbo taget for spritkørsel

Søndag formiddag klokken 11.47 blev en 37-årig mand fra Otterup sigtet for at køre spirituskørsel og for at køre bil, selvom han tidligere var frakendt førerretten. Manden blev standset på Helsingørsvej og taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som skal vise hans nøjagtige promille.