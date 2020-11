Fyldt arresthus ramt af stort corona-udbrud

- Status var hurtigt, at vi havde 9 smittede ansatte og to smittede indsatte. Og vi mangler stadig svar fra mange test. Derfor har vi valgt at sende hele personalet hjem i selvisolation, og droppe alle aktiviteter for de indsatte, siger Lene Møller-Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

- De ansatte vender først tilbage efter de alle er teste negative to gange. Rent praktisk blev alt personale, også det administrative, sendt hjem og hele arresten blev rengjort inden et særlig forstærkningshold af fængselsbetjente rykkede ind, forklarer hun.

Indsatte tager det pænt

For de indsatte betyder smitte-udbruddet et stop for alle aktiviteter, og et stop for planlagte besøg.