Fylder mågerne for meget? Politikerne er uenige: - De er nogle svin

Mågebestanden kan holdes nede på flere måder, men det kræver en fokuseret indsats. I andre kommuner har man ansat jægere til at skyde dem, mens en anden metode går ud på, at male æggene med olie, hvilket lukker for ilttilførslen.

Venstres forslag om at begrænse bestanden af sølvmåger i Helsingør centrum blev ikke taget lige alvorligt af alle i Helsingør Byråd. Det blev dog besluttet at gå videre med sagen

Helsingør - 01. september 2021

Ovenpå en tung og længere budget-diskussion ventede et opsigtsvækkende punkt på byrådets dagsorden ved det første møde efter sommerferien.

Venstre har nemlig set sig sure på byens måger, som - partiet mener - generer beboerne i midtbyen i så høj grad, at der er behov for en decideret kommunal regulering af de skrigende fugle.

Mågernes skrig kan være ganske gennemtrængende - særligt i sommerhalvåret, hvor fuglene yngler - og Mette Lene Jensen (V) opfordrede sine med-politikere til at tage sagen alvorligt.

- Det er et emne, det er let at lave sjov med - ikke desto mindre er der rigtig mange, der er generet af det. Det handler om at finde en løsning og iværksætte en samlet koordineret indsats, lød det fra forslagsstilleren.

Mette Lene Jensen (V) understregede, at det ikke handlede om »helt at udrydde sølvmågerne«, og i andre havnebyer som Horsens, Aalborg og Aarhus har man da også forsøgt sig med lignende initiativer.

R: Skal ikke bruge energi Det skulle hurtigt vise sig, at langt fra alle lyttede til Mette Lene Jensen og Venstres opfordring om at tage problemstillingen seriøst. Således var Christian Holm Donatzky (RV) først til at tage ordet, og han afviste i klare vendinger overhovedet at gå ind i diskussionen.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange gange Mette Lene Jensen fra Venstre har stået og fortalt, at vi ikke skal bruge tid og energi på flødeskum, men skal koncentrere os om de vigtigste vigtige ting i kommunen. Derfor er det temmelig overraskende, at Venstre foreslår, at kommunen skal bruge tid og ressourcer på måger. Vi er en kystkommune. Måger en del af det. Sådan er det, sagde den radikale politiker, som også er formand for By-, Plan og Miljøudvalget.

Forslag viderebehandles Efter lidt debat fandt politikerne frem til, at sagen skulle viderebehandles i netop By-, Plan- og Miljøudvalget. Borgmesterkandidat Claus Christoffersen (S) kunne ikke lade være med at more sig over, at sagen nu ender i Christian Holm Donatzkys udvalg, da den radikale politiker (jævnfør ovenstående citat) havde givet udtryk for, at han slet ikke mente, forslaget var værd at bruge det mindste krudt på.

- Jeg synes, det er godt at sende sagen i udvalg, så vi kan få en konstruktiv og seriøs behandling af spørgsmålet. Blandt andet har jeg en forventning om, at udvalgsformanden vil pensle nogle æg til påske, så vi kan få reduceret bestanden, lød det fra Claus Christoffersen med henvisning til en af de metoder, der kan benyttes i reguleringen af måger.

Her males mågernes nylagte æg med paraffinolie, hvilket lukker æggets porer til, hvorfor ungen ultimativt vil dø af iltmangel.

Støjgener skal begrænses Malene Harpsøe (DF) kom Mette Lene Jensen (V) til undsætning med henvisning til støjgenernes mulige helbredsmæssige konsekvenser.

- Jeg bor ikke hernede i bymidten, men når jeg går rundt i bymidten, kan jeg godt høre, hvilken larm mågerne forårsager, og jeg kan forestille mig, at særligt i de tidlige morgentimer er de meget aktive og skriger og skråler. Jeg går ind for, at folk får deres søvn om natten, fordi jeg ved, hvad manglende søvn kan skabe af sundhedsmæssige problemer, lød det fra DF'eren.

Også nogle af byens restauratører har meldt om udfordringer med de sultne måger, og Lokaldemokraternes Jan Ryberg lagde ikke ligefrem skjul på, at han mener, at mågerne gør mere skade end gavn.

- Jeg må bare sige, de er altså nogle svin, de der måger. Det er flyvende rotter for at sige det lige ud. De sviner betragteligt, og så er der alle skrigene. De starter ved 03-04-tiden om morgenen, og så skriger de ellers det meste af dagen, sagde Jan Ryberg (LD).