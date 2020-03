Fund af spritdunke i lade sænker prisen på håndsprit markant

Der var flydende guld gemt i en gammel lade ved Skibstrups Genbrugsplads i Helsingør. Her var medarbejdere fra kommunens beredskab tilbage i februar i gang med at rydde laden, da de fandt flere dunke på 25 liter indeholdende ren sprit.

I kølvandet på coronaudbruddet var der i løbet af marts opstået en mangel på håndsprit i Danmark, hvor man har set flere tilfælde af tyverier fra hospitaler og absurde priser på håndsprit. Derfor var fundet af spritdunkene en kærkommen spritindsprøjtning for Helsingør.

Den lokale virksomhed Nordcoll, der normalt fremstiller lim og hærdningsprodukter, blev tilbudt ordren og skulle forvandle den rene sprit til brugbar håndsprit.

- Nu skulle der bare ske noget, og derfor var det fantastisk, at en lokal virksomhed har løftet den store samfundsopgave sammen med os. Det tager tid at omstille en produktion, men de lykkedes med at gøre det på kun fem dage, siger beredskabschef Søren Lundhild.

Produktionen startede den 20. marts og fem dage efter modtog Helsingør Kommunes Beredskab 1000 flasker med håndsprit, som er blevet fordelt ud til ældreområdet i kommunen, fortæller Søren Lundhild. Fundet af spritdunkene har sænket indkøbsprisen af en flaske håndsprit fra 211 kroner til 11 kroner, oplyser Helsingør Kommune.