Den 23-årige måtte en tur i detentionen for at sove rusen ud. Foto: Allan Nørregaard

Fuld mand ville sove på tankstation

En 23-årig mand måtte natten til lørdag en tur i detentionen i Helsingør for at sove sin rus ud, oplyser vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

Forud havde han været omkring tankstationen Circle K på Kongevejen. Her havde trætheden overmandet den 23-årige, der er af polsk afstamning. Han lagde sig simpelthen til at sove på tankstationens gulv bagerst i butikken. Da personalet forgæves havde forsøgt at vække ham og få ham til at forlade butikken blev politiet tilkaldt, og således endte den 23-årige med at sove rusen ud i detentionen.