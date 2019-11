Indtil i dag har det kun været muligt at tage grundforløb 1 og 2 af SOSU-uddannelsen her på campus på Rasmus Knudsens Vej. Foto: Allan Nørregaard

Fuld SOSU-hjælper- uddannelse til Helsingør

Helsingør - 28. november 2019 kl. 09:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør: Helsingør Kommune og sosu-skolen SOSU H har netop indgået aftale om at oprette en fuld social- og sundhedshjælperuddannelsen i Helsingør. Det betyder, at nye nordsjællandske SOSU-elever nu kan vælge, om de vil tage deres uddannelse i Helsingør eller Hillerød.

Den nye uddannelse får lokaler på Rasmus Knudsens Vej på Campus Helsingør, hvor sosu-uddannelsens Grundforløb 1 og Grundforløb 2 allerede holder til. Det samme gør Erhvervsskolen Nordsjællands uddannelser.

Første hold begynder 20. januar, og forinden har eleverne allerede fundet elevansættelser i enten Helsingør, Fredensborg, Hørsholm eller Gribskov kommuner.

- Vi arbejder målrettet på at få nye uddannelser til kommunen, og sammen med SOSU H glæder vi os over nu over at kunne tilbyde både grundforløb 1 og 2 og hele social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det kommer til at betyde mere attraktive studiemiljøer og forhåbentlig også flere sundhedsuddannede medarbejdere til vores plejesektor på længere sigt, siger borgmester Benedikte Kiær(K) i en pressemeddelelse.

Fra 9. klasse til færdig SOSU-hjælper

Uanset om man kommer fra 9. klasse - eller ønsker at sadle om midt i arbejdslivet, så er mulighederne for et job inden for sundhed og omsorg nu samlet inden for kommunegrænsen. SOSU H udbyder i forvejen Grudforløbene 1 og 2, der efterfølgende giver adgang til social- og sundhedshjælper- eller -assistentuddannelsen.

- Vi har længe undersøgt muligheden for at åbne uddannelsen i Helsingør, for at imødekomme vores elever der allerede bor i Helsingør, Fredensborg eller for eksempel Hørsholm. I forvejen har vi et rigtig godt samarbejde med Helsingør Kommune omkring praktik på plejehjem og i hjemmeplejen, og vi håber at den nye placering også er med til at tiltrække nye elever til social- og sundhedsuddannelserne, siger Sanne Goksøyr, uddannelseschef SOSU H, Hillerød og Helsingør

Næste optagelsesrunde til social- og sundhedshjælperuddannelsen i Helsingør er i marts 2020. Man kan læse mere på www.sosuh.dk/uddannelse/sosu-hjaelper/